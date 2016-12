Verseskötettel lepi meg magát a saját szülinapján Bereményi

A Versek című kötetben az elmúlt negyven évben született költemények és dalszövegek olvashatóak öt ciklusba rendezve.Azt gondoltam, itt az ideje, hogy nyomtatásban nyilvánosságot kapjanak - mondta az MTI-nek Bereményi Géza Kossuth- és Balázs Béla-díjas költő, író, forgatókönyvíró-rendező és színházvezető, akinek 70. születésnapja alkalmából verseskötete jelenik meg.Nagyon sok született költőről tudok, akik zenére szereztek. Ilyen volt Arany János is, aki A walesi bárdokat egy ismert angolszász dallamra írta - fogalmazott. Hozzáfűzte: tudomása szerint minden költőben először egy ritmus éled fel, erre születnek meg a szavak, majd a vers. Így írt Weöres Sándor is, aki A vers születése című doktori disszertációjában vallott minderről.Bereményi Géza saját elmondása szerint leginkább zenehallgatás közben tud verset írni. Elmondta, hogy Cseh Tamás halála ellenére most is szívesen ír dalszöveget, mert hiányzik neki a műfaj.Azt is elmondta, hogy egész életében az önéletrajzával, az általa átélt dolgokkal foglalkozott, most pedig tudatosan írja önéletírását. A saját élményeiről és a rá nagy hatással bíró személyekről szóló kötetnek van ugyan kitűzött megjelenési dátuma, de ezt nem szeretné elárulni.