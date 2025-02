Jöttünk, láttuk, hazavinnénk - Cyndi Lauper még mindig magával ragadó

kép - Szuszugraphy

ről nem is beszélve, amivel, akik egy hihetetlenül jó hangulatú, és minden szegmensében csak pozitív érzéseket keltő koncerten vehetett részt.

Ugyanis az a zenei alázat, profizmus, világlátás, és szerénység, ami benne lakozik még egyedibbé teszi az amúgysem visszahúzódó egyéniségét.

Cyndi Lauper egybeforrt a 80-as évekkel, harsány kinézete, színes parókái/hajai, extravagáns ruhái és szókimondó magatartása igazi kincsként ragyogott a mindenkori elnyomórendszer szürke kavicsai közt.

Ez napjainkban sincs másképp, hiszen mindig van mi ellen lázadni, vagy legalábbis a nemtetszésünknek hangot adni, amit egy ilyen pozícióban lehet a legjobban érvényesíteni, és szerencsénkre ő meg is teszi!

Emellett többször kihangsúlyozta, hogy a mi kedvünkért öltözik át ennyiszer:) Elhozta kb az összes ruhát, amit anno kapott a show műsorokban, ahol volt 10 perce nagyot mondani, aztán jól lekeverték, ahogy mindenki mást is:) ilyen, és ehhez hasonló iróniával megfűszerezett humoros történeteket mesélt a számok között, mosolyt csalva az arcokra. Ami mellett a szórakoztatás volt a lényeg, na nem valami elcsépelt haknis performanszként, hanem egy bolondos, lazára vett, zeneileg vérprofi előadással, ami után mindenkiben egy nagy adag jóérzés marad, és az, hogy milyen jót bulizott Cyndivel először itthon, és valószínűleg utoljára is, mivel ez a 71 éves énekesnő búcsúturnéja.









Amin szeretett volna még jól kinézni, és nem tolószékből végigtolni a koncerteket. Ez sikerült is, megkönnyezve /az örömtől/ minden nagy slágerét - True Colors, Time After Time, Girls Just Want To Have Fun - és együtt dőlöngélni, táncolni, ölelkezni minden más számára is, ami mellett a letisztult színpadkép és a kivetítő egyedisége csak egy plusz bónusz volt, hol retro video bevágásokkal, hol zseniális alternatív színpadkép megoldásokkal és azoknak a vetítésével.

kép - Szuszugraphy





A vicces sztorik mellett azért beszélt a szakma nehézségeiről is, főleg a 80-as években nőként a popzenei ipar forgatagában, vagy ahogy a True Colors szám végén az emberi sokszínűségről tett említést, hogy 'milyen unalmas is lenne, ha mindenki ugyanolyan lenne, nem?'

kép - Szuszugraphy





Az egész este gyönyörű volt, és nagyon kedves. Cyndi Lauper pedig felkészült, elbűvölő és még mindig zseniális hanggal rendelkező zenész, aki ezzel a turnéval csak megkoronázza az eddigi munkásságát, örömet és egy kellemes estét okozva mindenkinek, aki azért jött, hogy jól érezze magát, vele együtt énekeljen, beöltözzön, parókát viseljen és nosztalgiázva táncoljon egy jót.

Mi is így tettünk, és köszönjük szépen!

Szuszu