Ha csak egy koncertre megy Ön a hétvégén, akkor ezt javasoljuk

Péntekre eléggé fain kis koncertet találtunk. Könnyűzenei ajánlónk következik.A kőbányai zenesulis arcokból álló Amberjack profi módon keveri a manapság egyre népszerűbb vintage rockot, a bluest és a hard rockot a grunge súlyosságával. A pénteki koncertenzongoraművész is fellép velük, méghozzá Hammond-orgonával, és nem kicsit intenzív jelenléttel.Az egrizenéjében egyszerre van jelen a progrock, Tool elszállós-megfejtős világa és a stoner rock lazasága. Mi több, mostanában a hardcorepunk ereje is: új énekesük, Mező Lajos „Gép” olyan kultikus hc zenekarokban tolta korábban, mint avagy aAz estet nyitópedig súlyos és sötét grunge-ot nyomat, stoner és doom rock hatásokkal – a fülbemászó refrének most még jobban ülni fognak, hiszen a mikrofonnál az idei év egyik legnagyobb visszatérője, a kilencvenes évek legendás hangszeres popcsapatának, az UP! -nak a torka, Újvári Péter áll!A buliba ráadásul egy szerencsés ingyen belóghat, részletek a FB eseményben! Ja, és a Trafó pincéjében üzemelő RoHAM Bár ban lesz a hepaj (Bp. 1094 Liliom u. 41).