Nyerje meg a Fleetwood Mac legendás lemezének újrakevert változatát!

A Magneoton volt olyan jó fej, hogy lehetővé tette olvasóink számára, hogy megnyerjék a legendás Fleetwood Mac, ugyancsak legendás Tusk című lemezének felújított változatát.Sőt, eláruljuk, hogy ez egy háromlemezes verzió, ahol az első korongon az eredeti album újrakevert verziója, a másodikon kislemezek, a harmadikon pedig egyéb ritkaságok hallhatóak.A bluest, majd country-rockot játszó csapat a hetvenes évek végén és a nyolcvanas években élt fénykorát. Akkoriban Kaliforniában nyomultak első sorban, és ezekben az években adták ki leghíresebb albumaikat, így a Rumours-t és a 20 dalt tartalmazó Tusk dupla lemezt is. A szóban forgó korongokat aztán jól meg is turnéztatták az Egyesült Államokban, Ausztráliában, Új-Zélandon, Japánban, Franciaországban, Belgiumban, az NSZK-ban, Hollandiában és Nagy-Britanniában.Tetszik, mi?Melyik dal hallható elsőként az eredeti, 1979-ben megjelent korongon?a.) Never Forgetb.) Over & Overc.) I Know I'm Not WrongKüldje el a helyes válasz betűjelét a footer.nyeremenyjatek@gmail.com e-mail címre! A válaszokat január 28-án csütörtökön, déli 12 óráig fogadjuk.