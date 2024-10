Trash horror és újraértelmezett művészi Stephen King adaptáció?

Beszélgettünk erről és a filmekről is az esemény szervezőjével és a Filmvilág munkatársával Varró Attilával.



A duplafilmes nyitóvetítés két játékfilmje: Roger Corman bizarr női testhorrorja, az 1959-es Darázsnő (The Wasp Woman), amely a most futó Szer című Coraline Fargeat-film egyik előképének tekinthető, valamint Aristotelis Maragkos, görög kísérleti filmes 2021-es alkotása, az Örökkévalóság időmérői

(The Timekeepers of Eternity), amely egy különleges papíranimációs technikával éleszti újjá a Stephen King-féle Langolierek-minisorozatot, egyetlen szűk órába tömörítve.

A Darázsnő történeti felvetése már akkor a szépségipar, fiatalság-kelendőség üzletpolitikájának kérdéskörét feszegette, járta körül, vagy nyúlt bele, és lépett meg egy olyan verziót, mint megoldás, ami kísérleti, és tutibiztos a rossz kimenetel.





Adott a cég feje (Susan Cabot) és egyben alapítója már a 40 plusszosok táborát erősíti, amivel nem is lenne baj, hogyha nem ők lennének az egyik legnagyobb kozmetikai cég a szépségiparban, aminek az arca is ő volt a húszas éveitől kezdve. Ezért kezd visszássá válni a jelenlegi kampánysorozat, mert az a híres s fiatalos vászon már nem annyira feszes és vonzó, mint korábban.

Ilyenkor persze mindenki vérszemet kap, és nem a megfelelő utánpótlásról gondoskodik, hanem minden eszközzel azon lesz, hogy ő legyen a fiatalabb, őt imádják továbbra is.



Mindegy, hogy ki vagy nőként a bizniszben, lehántva a rétegeket a csupasz igazságig, leginkább CSAK egy dolgod van, szépnek és fiatalnak (csendben) lenni. A közönségnek és a férfiaknak nem vagy más csak egy darab hús, de persze nem mindegy, hogy milyen évjárat.

Aztán kezdetét veszi a trash-horror rész, amikor felbukkan egy titokzatos ’doki’, aki tudja a megoldást, és egyedi méhpempő kivonatú injekciós kezelést kínál. /nyilván közben a tesztalany állatok átalakulnak, meghalnak/ Ez a folyamat vár a főhősnőnkre is, így lesz belőle a vérszomjas ezerszemű darázsnő, aki sorban szedi az áldozatait, majd végül ő is azzá lesz.

Az Örökkévalóság időmérői pedig egy kincs! Elsősorban azért, mert az eredeti Langolierek filmes feldolgozása bő 3 órás volt, két részben, és a valaha készült leunalmasabb és leggagyibb verzió. Ezt szerencsére Aristotelis Maragkos képileg teljesen újraértelmezte, és ennek köszönhetően a sztori is izgalmasabbá vált, más-más jelentést adva, bizonyos karaktereknek, és jeleneteknek, összesen 1 órába sűrítve.











A fő érdekessége az, hogy a rendező kinyomtatta a filmet kockáról-kockára, és be is fotózta őket egyesével, miközben a papírt úgy gyűrte és szaggatta, ahogy az ideggyenge és legidegesítőbb karakter Craig Toomy, hogy ezzel nyugtassa le magát. Így lesz tökéletes az összhang a művészet és az előbb említett karakter elmebaja közt.

Amit anno is elodáztak, mint karakter-kibontást, itt viszont elég nagy hangsúlyt kapott a rossz gyerekkor, egy fizikálisan és mentálisan is bántalmazó apukával, aki olyan szinten megnyomorította a gyerekét, hogy felnőttként is hasadt, mint a papír..

Érdemes megnézni, mert ha a képkockákon nem is változtatott, de jobb véget és szebb halált adott a kislánynak is és a filmnek is.

A Filmvilág egyik szerzője és ezen esték szervezője, Varró Attila mesélt nekünk az esemény kitalálásáról, az adott tematika megalkotásáról, és pár izgalmas belső plusszról, többek között, hogy miért éppen a Bem;





V.A.: Régóta fontolgatunk már egy filmklubot és a Bem jelentette a legalkalmasabb helyszínt, mivel jelenleg ez az egyetlen mozi a városban (országban), ami utánjátszással foglalkozik, azaz nem kizárólag a friss premiereket vetíti, hanem rendszeresen a filmtörténet teljes készletéből merít.





Olyan filmklubot szeretnénk kínálni a filmbarát közönségnek, amely nem kötelezi el magát egyetlen filmtípusnak, korszaknak, az egyetlen közös nevezőt a filmek között az jelentené, hogy érdemes róluk elgondolkodni, van bennük valamiféle szellemi többlet.





Ezért is került rögtön a nyitóalkalomnál egymás mellé egy 50-es évekbeli trash-scifi és egy kortárs found footage kísérleti film: két különböző korszak, stiláris világ, de az egyik a társadalomkritikájában a másik a rendhagyó technikájában izgalmas szerzői kommentárokat fűz a filmhez.





A hagyományos filmkluboktól eltérően nincs előadás a vetítések után, de szeretnénk minden alkalommal meghívni egy-egy olyan előadót (mindig mást), aki egy 10-15 perces bevezetőben megosztja saját élményeit a film(ek)ről, és ad némi egyéni támpontot az értelmezéshez.





A filmek ezenkívül némileg kapcsolódnának a friss Filmvilág-számokhoz is, ezúttal például Lichter Péter kísérleti filmes és filmtörténész tartott bevezetőt a Timekeepers of Eternity című filmhez, akinek a found footage filmekről szóló tanulmánykötetéről (amelyben szerepelt ez a film) a szeptemberi számban írt Nemes Z. Márió egy recenziót.





A görög kísérleti film készítőjéhez, Aristotelis Maragkoshoz Lichter Péteren keresztül jutottunk el, nagy örömmel fogadta a filmklub kérését és szívesen a rendelkezésünkre bocsátotta a filmjét, tudomásom szerint számos fesztiválon megfordult már az alkotás, de hivatalosan sehol sem forgalmazták, ez a vetítés volt a magyarországi ősbemutatója, miként az 1959-es The Wasp Womannak is (ezért a magyar feliratokat például nekem kellett elkészítenem mindkét filmhez). Aristotelisnek elküldtem a magyar fordítást a kérésére, és beszámoltam neki a film fogadtatásáról is, nagyon örült. - Varró Attila





