Chelsea Wolfe novemberben ismét leszáll közénk, de előtte itt a frissen kijött Unbound EP-je

fotó Ebru Yidiz

Chelsea Wolfe új EP-je az Unbound végre napvilágot látott! Ami a She Reaches Out To She Reaches Out to She utolsó kiadványa, amely a Whispers In The Echo Chamber, a Dusk,

a The Liminal és a Place In The Sun különleges, lecsupaszított verzióit tartalmazza,

valamint a Spiritbox Cellar Doorjának feldolgozását.

Wolfe a dalokat nyers lényegükig hántja vissza – csak az énekre, egy szál gitárra, vagy zongorára korlátozva azt -, ami által még sebezhetőbbnek és tisztábbnak hatnak a számai.





Chelsea mindig is egy lélektisztító rítusként vitte végig a koncertjeit, ami november 16-án kicsiny hazánkban most lesz a negyedik az A38 fedélzetén. Egy igazi varázslat, amit véghezvisz. Gyönyörű, ahogy elpusztít, mégis ezzel támaszt fel.

A She Reaches Out 2024 februárjában jelent meg, ami a hetedik stúdióalbuma, és azóta ezzel turnézik és igázza le a környező országokat is pozitívan. Nem csak az album sikerült nagyon jól, valami atom hangzással, hanem élőben is megrengeti a falakat.





Emellett számíthatunk majd a régebbi ’slágerekre’ is, és ismét egy katartikus élményre!

Az eseményt ITT találod.

Itt pedig előrendelheted a limitált kiadású színes EP-t, ami gravírozott B oldallal rendelkezik majd.





Szuszu