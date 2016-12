Idén is Fekete Zaj Osztálykirándulás! - A héten indul a buli a Mátrában

"Három év nem túl hosszú idő, de ennyi idő alatt egy újszülött azért eljut addig, hogy kimondja a klasszika-filológia szót, a Tool tagjainak pedig legalább egyszer eszébe jut, hogy új lemezt kéne írniuk. És [dobpergés!] a Fekete Zaj Osztálykirándulás is három éves lett! Őrület!Hogy mi is az a Fekete Zaj Osztálykirándulás? Megmondjuk.nem más, mint egy tribute az egykorifesztiválok tiszteletére. Aki annak idején előfordult valamelyik legendás eseményen, azt biztos örökre beszippantotta a mátrafüredi hegyvidék elképesztő hangulata, ahol Magyarország egyik legszebb táján épültek a színpadok és recsegtek a jobbnál jobb underground zenekarok. Mi sem voltunk ezzel másképp, úgyhogy amikor a Fekete Zaj bemondta az unalmast, megcsináltuk magunknak. Közösségi jelleggel, mert az most a divat.A Fekete Zaj Osztálykirándulás távolról olyan, mint a hatszázezer másik fesztivál Magyarországon, de igazából mégse. Ami van: színpadok, zenekarok, büfé. Ami nincs: mogorva tekintetű inkálosok, testüregi motozás, kínos fesztivál-életérzés, bungee-jumping, céllövölde, vattacukor és Ákos-koncert. És ami a legfontosabb: belépő sincs, hiszen mondtuk már, hogy ez igazából nem fesztivál. A fellépőink költségeit az adományaitokból finanszírozzuk: minél több zsetont dobsz a kalapba, annál mosolygósabb arccal távoznak a zenészbarátaink.Mi maradt még le? Ja, a dátum és a helyszín. Tehát: július 21-24, Mátrafüred-Sástó. Mindenkit óriási szeretettel várunk, ugyanakkor a sajtómegjelenéseket előre is nagyon szépen köszönjük!Üdvözlettel: a szervezők"A fesztivál Facebook-eventje: https://www.facebook.com/events/557321837769657/ A Fekete Zaj Osztálykirándulás részletes programja napi bontásban:CSÜTÖRTÖKNagyszínpad• 17.00 - Pirkan• 18.00 - Árnyakusztik• 19.00 - Rats Kill Bats• 20.30 - Autumn Twilight• 22.15 - Miserium• 0.00 - Pornography• 1.20 - ANEZKisszínpad• 19.45 - Pyøba• 21.30 - Manic Miner• 23.15 - AdamskijSzelektorok: Gelka és LamastuPÉNTEKNagyszínpad• 17.00 - Majesty Dream Theater Tribute Band• 18.00 - Drow• 19.00 - Raw Melody Men (Hungarian New Model Army cover)• 20.30 - Clue• 22.15 - Perihelion• 0.00 - Nadír• 1.20 - IdeGenKisszínpad• 19.45- Her Highness• 21.30 - Gyász• 23.15 - HegySzelektorok: Kraak és Sir WeirdoEgyéb:11.00-13.00 - Hangszersimogató Erdős Lacival12.30 - Kispályás barátságos focimeccs14.00 - Lássuk a medvét! - beszélgetés az észak magyarországi medvékről Anitával15.30 - (Póló) szitanyomó workshop Istivelkb. 01.00 - Tűzlidércek - tűzzsonglőr és táncbemutatóSZOMBATNagyszínpad• 16.40 - Ænthropy• 17.45 - Omega Diatribe• 19.10 - Cantara• 20.30 - Agregator• 22.15 - pozvakowski.• 0.00 - Entrópia Architektúra• 1.20 – Irrational Ortodox NoiseKisszínpad• 18.25 - Modef• 21.30 - HoldárnyéktáncSzelektorok: Pilla, Dj. CuclifejEgyéb:10.30-tól - Zajtúra Árpival.11.00-13.00 - Hangszersimogató Erdős Lacival15.30 - (Póló) szitanyomó workshop Istivel17.00-18.00- Hajfelnyíró látványfodrászat Dj. Cuclifejjel