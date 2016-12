X-Men Apokalipszis - a Világégés az egyetlen gyógyír az emberiségre?

Kivételesen ennél a filmnél nyer értelmet az apokalipszis szó használata, ugyanis nem csak ránk köszönt, eljön, most!, hanem konkrétan ránk robban és itt nem a képi világra gondolok, hanem a mentális és érzelmi egyvelegre, ami miatt végig ráz a hideg a film alatt, és nem enged el. Megnyugodhatsz 10 percekre, de utána visszanyúl érted, és újra belevisz ebbe a világba, ahol kb bólogatsz a fő gonosz karakter majdnem minden mondatára, és a felismerés maga a hidegrázást kiváltó tényező.

Őszintén megvallva nekem rengeteg fenntartásom volt ezzel a filmmel kapcsolatban, döntően azóta, hogy az eredeti zseniálisan összeválogatott gárdát lecserélték /igen, tudom, a nyilvánvaló filmbéli elhalálozások miatt amúgy is szükséges lett volna/. Egy karaktert meg meghagynak még öregebbnek, mint ahogy kezdődött ez az egész sorozat..na mindegy, a hitelessége számomra az, amit a tini lányok-fiúk nem tudtak visszaadni, vagy nem hittem, hogy visszaadhatnak valaha is.

Nos ezen rész alkalmával, ez a tézisem megdőlni látszik, bár némely szereplővel még mindig nem tudok kiegyezni, vagy feldolgozni, hogy a felnőtt kiváló karakternek, hogy lehet ő a fiatalkorija.. de ezen is lapozzunk!





Iszonyatosan erős részt alkottak ezzel a mostanival, amiben egyszerre találhatjuk meg a zokogásra indokot adó eseménysort, és egyszerre a tombolásra, kiábrándultságra, harciasságra, elhivatottságra, és megszállottságra.

Szerintem utoljára ennyire erős részt a harmadik - régi gárdás- X-men-nel alkottak.

3D-t használni, és pusztítani manapság már bármelyik filmes tud, és képes rá - még akkor is ha nem akciófilmet készített alapból-, viszont okosan pusztítani és alkalmazni ezt csak nagyon kevesen tudnak.





Szép vonalvezetéssel végig viszi a főbb emberek (már-már agyonrágott) élettörténetét, és új infókkal, érzelmekkel lát el minket velük kapcsolatban, ami a különböző tetteiket is más fényben tűnteti fel.

Megértjük a fájdalomból adódó bosszúállás csábító vérszagát, az évezredek tapasztalatából adódó csalódottságot és mindennek és mindenkinek a kiismerését, ezáltali végleges pusztítani vágyását.





Az X-Men mindig képes volt arra, hogy a mutánsok által, vagy rajtuk keresztül több olyan témát is boncolgasson, amit más filmek így nem mernek kimondani, vagy ilyen erős eszközökhöz nyúlni. Itt gondolok, bármi nemű kitaszítottságra, elnyomásra, és elnyomottságra, ebben nyilván végigmegy az erőszak, a meleg vagy zsidó kérdés, egyáltalán az úgynevezett istenkáromlás.. mindent kimond, mindent megmutat, és közben nem hiszel a szemednek!









Minden Isten fals, Auschwitz az utolsó tégláig leromboltatik, és a fájdalom és bosszúállás érzete csak nő a lelkedben, minden szarság miatt ami a Világon volt, van, vagy lesz!

Amikor már majdnem minden megsemmisült, és az emberek oldaláról minden katonáskodó seggfej telepakolta a pellusát, hogy most Úristen mi lesz velünk, főleg fegyverek nélkül..akkor elgondolkoztam azon, hogy ezen a helyzeten, és felálláson vajon tényleg csak egy Világégés segíthetne?

Nyilvánvalóan a választól újra rázott a hideg, mert borzalmas volt ebben a gondolattengerben elmerülni, mint ahogy minden másban is, amit boncolgat a film!

Őszinte, tiszta, néha nagyon kék, és vannak benne eszméletlenül elcsépelt és egyáltalán nem odaillő, nyugodt szívvel kihagyható jelenetek.





Közben pedig 'vicces volt' úgy nézni egy-két jelenetet, hogy 'Persze, jópofizzatok csak, de téged is ő fog kinyírni, meg majd téged is..:)' Ennél a résznél is beigazolódott az a meggyőződésem, hogy ki is a legerősebb mutáns közülük, vagy ki volt mindig is az.

Nem húzom az idegszálakat tovább, tessék ellátogatni a mozikba és megnézni! Ha a fentiek nem tűnnek elég garanciának, akkor azt vehetitek annak, hogy valószínűleg újra jegyet váltok az alkotásra!

A film szinkronos 2D, 3D, IMAX 3D és 4Dx változatokban, valamint feliratos 2D verzióban lesz látható a mozikban.

Röviden a történet; Eljő a legnagyobb(-nak hitt) ősgonosz mutáns, aki káoszt és pusztulást hoz vagy akar hozni a Földre. Ehhez nyilván társakra is szüksége van, talál is, kitaszított, csalódott, elveszett magányos újoncokat, akiket felruház extra erővel, és így már elindíthatja az apokalipszist. A másik oldalon a jók természetesen felveszik vele a harcot, közben pedig mindenki elég sok jellem, és testi-lelki változáson megy át.