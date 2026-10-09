Bajor hagyományok a Margitszigeten – harmadik, egyben utolsó felvonásához érkezett a Paulaner Oktoberfest
Több mint kétszáz éves hagyomány, amely mára a világ egyik legismertebb közösségi ünnepévé nőtte ki magát. Az Oktoberfest jóval több egy egyszerű sörfesztiválnál: a bajor kultúra, a gasztronómia, a zene és az önfeledt együttlét ünnepe. Ebből a különleges hangulatból kaphatnak ízelítőt a látogatók a Margitszigeten is, ahol két sikeres hétvége után október 9-én kezdetét veszi a Paulaner Oktoberfest harmadik, egyben utolsó felvonása.
Egy királyi esküvőtől a világ legnagyobb népünnepélyéig
Az Oktoberfest története egészen 1810-ig nyúlik vissza, amikor Münchenben nagyszabású ünnepséggel köszöntötték Lajos bajor trónörökös és Terézia hercegnő házasságát. Az eseménysorozatot egy lóverseny zárta a város határában fekvő mezőn, amelyet a menyasszony tiszteletére Theresienwiesének neveztek el. A helyszín a mai napig otthont ad a müncheni Oktoberfestnek.
A rendezvény akkora sikert aratott, hogy a következő évben megismételték, majd idővel rendszeres hagyománnyá vált. Az évtizedek során a lóversenyek mellé mezőgazdasági bemutatók, vásári látványosságok, zenés programok és természetesen a híres bajor sörsátrak is társultak.
Mára az Oktoberfest évente több millió látogatót vonz Münchenbe, ahol a tradicionális viseletek, a fúvószenekarok, a közös éneklés, a bajor ételek és a korsó sörök mind ugyanannak a kulturális örökségnek a részei.
Több mint sörfesztivál – egy közösségi élmény
Az Oktoberfest népszerűségének titka talán éppen az egyszerűségében rejlik. Nem szükséges hozzá más, mint jó társaság, finom ételek, minőségi sörök és olyan zene, amely mellett nehéz ülve maradni.
A hosszú asztaloknál barátok és ismeretlenek ülnek egymás mellé, a közös koccintásokból beszélgetések, a beszélgetésekből pedig gyakran hajnalig tartó ünneplések születnek. Az Oktoberfest így nem csupán a bajor hagyományok megőrzéséről, hanem a közösség erejéről és az együtt töltött idő öröméről is szól.
Ezt a szellemiséget szeretné megidézni a margitszigeti Paulaner Oktoberfest is, ahol a hagyományos bajor ízek, az eredeti müncheni fesztiválsörök és az élőzenei programok találkozásából születik meg a sajátos budapesti Oktoberfest-hangulat.
Az elmúlt két felvonás bebizonyította, hogy a bajor életérzésnek a Margitszigeten is megvan a maga közönsége. A jókedvű társaságok, a közös éneklések, a tánc és a fesztiválsátorban uralkodó felszabadult hangulat mind hozzájárultak ahhoz, hogy a rendezvény újabb hétvégével folytatódjon.
Október 9–11. között így harmadik, egyben utolsó alkalommal várja a látogatókat a Paulaner Oktoberfest, ahol ismét a gasztronómiáé, a zenéé és a közösségi élményeké lesz a főszerep.
A háromnapos záróhétvégén a hagyományos bajor dallamoktól a lendületes tánczenén át egészen a rock and rollig vezet az út.
A záróhétvége zenei programja
Október 9., péntek 17:00–22:00
DJ Dominique, a Lohr Kapelle és a Funk Fabrix gondoskodik a nyitónap hangulatáról.
Október 10., szombat 18:30–22:00
A Mondschein zenekar veszi át a főszerepet, hogy egy újabb zenés, táncos estével folytatódjon az ünneplés.
Október 11., vasárnap 18:00–22:00
A fesztivált a Pedrofon rendhagyó rock and roll záróbulija búcsúztatja, méltó befejezést adva az idei Oktoberfestnek.
Az Oktoberfest legfontosabb üzenete több mint két évszázad alatt mit sem változott: az ünneplés akkor az igazi, ha megoszthatjuk másokkal.
A margitszigeti rendezvény is ezt az élményt szeretné továbbadni, megőrizve a bajor hagyományok szeretetét, miközben Budapest egyik legkedveltebb szabadtéri helyszínén teremti meg a közös kikapcsolódás lehetőségét.
Gyertek, kóstoljatok finom bajor söröket, egyetek jókat, találkozzatok a barátaitokkal, táncoljatok nagyokat, és búcsúztassuk együtt az idei Oktoberfestet!
Helyszín: Paulaner Sörkert & Mozi, Margitsziget – Gasztrosétány
Időpont: 2026. október 9–11.
A belépés ingyenes!
Facebook-esemény: https://fb.me/e/gBtXfhxoS
Prost! – Egészségetekre!
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