Bajor hagyományok a Margitszigeten – harmadik, egyben utolsó felvonásához érkezett a Paulaner Oktoberfest

kép: Margitszigeti Paulaner Sörkert & Mozi

Több mint kétszáz éves hagyomány, amely mára a világ egyik legismertebb közösségi ünnepévé nőtte ki magát. Az Oktoberfest jóval több egy egyszerű sörfesztiválnál: a bajor kultúra, a gasztronómia, a zene és az önfeledt együttlét ünnepe. Ebből a különleges hangulatból kaphatnak ízelítőt a látogatók a Margitszigeten is, ahol két sikeres hétvége után október 9-én kezdetét veszi a Paulaner Oktoberfest harmadik, egyben utolsó felvonása.

Egy királyi esküvőtől a világ legnagyobb népünnepélyéig

Az Oktoberfest története egészen 1810-ig nyúlik vissza, amikor Münchenben nagyszabású ünnepséggel köszöntötték Lajos bajor trónörökös és Terézia hercegnő házasságát. Az eseménysorozatot egy lóverseny zárta a város határában fekvő mezőn, amelyet a menyasszony tiszteletére Theresienwiesének neveztek el. A helyszín a mai napig otthont ad a müncheni Oktoberfestnek.

A rendezvény akkora sikert aratott, hogy a következő évben megismételték, majd idővel rendszeres hagyománnyá vált. Az évtizedek során a lóversenyek mellé mezőgazdasági bemutatók, vásári látványosságok, zenés programok és természetesen a híres bajor sörsátrak is társultak.

Mára az Oktoberfest évente több millió látogatót vonz Münchenbe, ahol a tradicionális viseletek, a fúvószenekarok, a közös éneklés, a bajor ételek és a korsó sörök mind ugyanannak a kulturális örökségnek a részei.

Több mint sörfesztivál – egy közösségi élmény

kép: Margitszigeti Paulaner Sörkert & Mozi

Az Oktoberfest népszerűségének titka talán éppen az egyszerűségében rejlik. Nem szükséges hozzá más, mint jó társaság, finom ételek, minőségi sörök és olyan zene, amely mellett nehéz ülve maradni.

A hosszú asztaloknál barátok és ismeretlenek ülnek egymás mellé, a közös koccintásokból beszélgetések, a beszélgetésekből pedig gyakran hajnalig tartó ünneplések születnek. Az Oktoberfest így nem csupán a bajor hagyományok megőrzéséről, hanem a közösség erejéről és az együtt töltött idő öröméről is szól.

kép: Margitszigeti Paulaner Sörkert & Mozi

Ezt a szellemiséget szeretné megidézni a margitszigeti Paulaner Oktoberfest is, ahol a hagyományos bajor ízek, az eredeti müncheni fesztiválsörök és az élőzenei programok találkozásából születik meg a sajátos budapesti Oktoberfest-hangulat.

kép: Margitszigeti Paulaner Sörkert & Mozi

Az elmúlt két felvonás bebizonyította, hogy a bajor életérzésnek a Margitszigeten is megvan a maga közönsége. A jókedvű társaságok, a közös éneklések, a tánc és a fesztiválsátorban uralkodó felszabadult hangulat mind hozzájárultak ahhoz, hogy a rendezvény újabb hétvégével folytatódjon.

Október 9–11. között így harmadik, egyben utolsó alkalommal várja a látogatókat a Paulaner Oktoberfest, ahol ismét a gasztronómiáé, a zenéé és a közösségi élményeké lesz a főszerep.

kép: Margitszigeti Paulaner Sörkert & Mozi

A háromnapos záróhétvégén a hagyományos bajor dallamoktól a lendületes tánczenén át egészen a rock and rollig vezet az út.

kép: Margitszigeti Paulaner Sörkert & Mozi

A záróhétvége zenei programja

Október 9., péntek 17:00–22:00

DJ Dominique, a Lohr Kapelle és a Funk Fabrix gondoskodik a nyitónap hangulatáról.

Október 10., szombat 18:30–22:00

A Mondschein zenekar veszi át a főszerepet, hogy egy újabb zenés, táncos estével folytatódjon az ünneplés.

Október 11., vasárnap 18:00–22:00

A fesztivált a Pedrofon rendhagyó rock and roll záróbulija búcsúztatja, méltó befejezést adva az idei Oktoberfestnek.

kép: Margitszigeti Paulaner Sörkert & Mozi

Az Oktoberfest legfontosabb üzenete több mint két évszázad alatt mit sem változott: az ünneplés akkor az igazi, ha megoszthatjuk másokkal.

A margitszigeti rendezvény is ezt az élményt szeretné továbbadni, megőrizve a bajor hagyományok szeretetét, miközben Budapest egyik legkedveltebb szabadtéri helyszínén teremti meg a közös kikapcsolódás lehetőségét.

kép: Margitszigeti Paulaner Sörkert & Mozi

Gyertek, kóstoljatok finom bajor söröket, egyetek jókat, találkozzatok a barátaitokkal, táncoljatok nagyokat, és búcsúztassuk együtt az idei Oktoberfestet!

Helyszín: Paulaner Sörkert & Mozi, Margitsziget – Gasztrosétány

Időpont: 2026. október 9–11.

A belépés ingyenes!

Facebook-esemény: https://fb.me/e/gBtXfhxoS

Prost! – Egészségetekre!

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