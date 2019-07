Minden korábbinál színesebb a Fekete Zaj Fesztivál programja

Fekete Zaj Fesztivál 2019-ben minden korábbinál színesebb zenei programot kínál: az eddigi három színpad, és a tóparti akusztikus helyszín mellé idén egyhelyszín is társul, ami újabb zenei szubkultúráknak nyitja ki a fesztivál kapuit, igazi underground zenekavalkádot kínálva… nincs az a jól tájékozott zenerajongó, aki a Fekete Zaj összes fellépőjét fejből ismerné. Persze erre a fesztiválra sosem azért jártak az emberek, hogy a megszokott zenekaraik slágereit hallgassák: az igazi közösséggé összeálló, kis számú fesztiválközönség, a baráti pillantások és beszélgetések, a csodálatos természeti környezet és a kilátó egyedi sziluettje, és a nappali kikapcsolódás után rendre katarzist kínáló, műfajtól függetlenül különleges koncertek sora hozza vissza minden évben aa Zajongókat.A fesztivál egyik most bejelentette a texasiérkező; ők az underground metal szcéna komor, személyes és kimunkált dalokat író együttese,elemekkel zenéjükben.című új lemezük címadó dalához itt találunk videót:A +t hazai undeground metal színteret képviseli majd a 26 éve működő, mely 6 év után jelentkezett friss lemezzel: amegtartja az együttes védjegyeként azonosítható súlyosságot és a harsonás betéteket, de egyben reagál az elmúlt időszak post black metal hullámára is, melyet többek között éppen a tavalyi Zaj fellépő, azmunkássága fémjelez. A szintén hazaikomor, rétegzett mondanivalóval rendelkező dalai egyszerre jól táncolhatóak, és nehezen felejthetőek. A synth noir irányból indult pároscímű friss lemeze újabb rétegeket ad zeneiségükhöz.Idén visszatér ais, és végre csatlakozik a Zajos fellépőkhöz a: a négy országból érkező zenész intim, akusztikus hangvételű, elszállós, és hét különböző nyelven előadott dalokat ad elő, a bolgár és a magyar folklór találkozásában.Az idén négynapos Fekete Zajon majd’ 90 zenekar játszik. A fesztivál első napján, augusztus 16-án a headlinerek között lép fel a hiphop és elektronika ötvözésével provokáló orosz, a brooklyni synth-pop duó, a, a, és visszatér a szintén magyar gyökerű goth-tron együttes, ais.Másnap játszik a death metal kabátjára komplex gombokat varró, az az elektro vonalat kócos, post-punk és industrial elemekkel keverő, a hazai sámánpunk leganda, és az erőteljes, tájképszerű sötét metalt játszó18-án, vasárnap a Robert Smith kedvence zenekara, amutatja be sodró, érzelmes cipőnézegető zenéjét, de feltűnik anevű garage-postpunk-noise-rock trió is, a most bejelentettés a kísérletezős, ambient és drone metalt játszómellett.A fesztivál negyedik napján a hazai zenekaroké a főszerep: a, az, aés amellett játszik a, a, és a berlini. A fellépők klipjeiből itt találunk egy szuper válogatást.A fesztiválrais kaphatók: idén már nem csak aben, hanem a mellette találhatófaházaiban is alhatunk. A szervezők megújult vendéglátó kínálattal,kal, és számos kiegészítő programmal készülnek a szűk két hónap múlva kezdődő Fekete Zajra.2019. augusztus 16-19.Mátra, Sástó kempingNégynapos bérlet: június végéig 17.990 Ft, augusztus 15-ig 19.990 Ft, a helyszínen 20.990 Ft. A napijegyek ára 5990 Ft, a 4. napra 3990 Ft.Kapcsolódó weboldalak: