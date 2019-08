Legendák a legendák között!

A magyar közönség már remegve várja a Skunk Anansie 25 éves, jubileumi koncertjét a Barba Negra Trackben július 31-én. A hazai menő HolyChicks lánybandából pedig a totál badass dobos Tiszai Vivivel váltottunk pár szót, a hír megtudásáról, az izgulásról és a készülésről.





25LIVE@25 mellett a csapat nemrég egy új kislemezt is bemutatott, What You Do For Love címmel, amire Az évforduló kapcsán egy koncertlemez, amellett a csapat nemrég egy új kislemezt is bemutatott,címmel, amire itt fülelhetünk rá.





A feszült és örömteli várakozás nem véletlen, ugyanis a tavalyi év során lemondták az összes koncertjüket, előtte pedig csak a Sziget fesztivál keretein és árain belül láthattuk a bandát, ami valljuk be, nem az a meghitt, csak rájuk kíváncsi tömegből álló koncert esemény, amit feltétlenül szeretnénk átélni, ha már végre láthatjuk őket élőben.









.









Ez utóbbi ugye rizikóssá vált a 1999-es Post Orgasmic Chill album utáni feloszlásuk pillanatában, de 10 évvel később 2009-ben a meglepetésszerűen berobbanó Because of You című számukkal / ami az újra egymásratalálást is szimbolizálta/ fellélegezhettünk.

















Ezután kiadtak már három sikeres albumot, és nemrég komoly elismerésben részesültek Nagy- Britanniában: a londoni Kerrang! Awards-on idén őket választották be a Hírességek Csarnokába, azaz a Hall Of Fame-be. A zenekar neve így olyan legendák mellé került fel, mint a Rage Against The Machine, az Iron Maiden, a Green Day vagy Marilyn Manson. A kitüntetés átvételekor Skin elsősorban a rajongóknak mondott köszönetet, az elismerést pedig a kirekesztett, és a megszokottól bármi módon eltérő embereknek ajánlotta.





Ugyanilyen egyedi és szerencsére a megszokottól eltérő stílusban játszanak majd a színpadon, Skin pedig – aki a külön töltött idő során szólóalbumokkal tette boldoggá a rajongókat – mindent megtesz majd, hogy újra átélhessük a 90-es évek lüktetését és az igazi koncertenergiáját, mert ők még azon kevés zenekarok közé tartoznak, akik tudják, hogy hogyan kell ezt csinálni.

















Előttük pedig a város egyik legmenőbb lánybandája, a HolyChicks lép majd a színpadra. A 2015 óta működő négyes esetében a barátság és a siker kéz a kézben jár, hiszen az első dalukat közösen, az első próbán írták meg, és azóta megállíthatatlanok: az évek során egy EP-t, több kislemezt, és már hét videót készítettek, első nagylemezük pedig most tavasszal jelent meg, Ezmáraz címmel. A lányokat nem csak a budapesti klubéletből ismerhetjük, hiszen nemzetközi előadók, így Eric Martin és Miyavi vendégeként is játszottak már.

















Tiszai Vivit pedig elkaptuk pár szóra a közelgő nagy eseménnyel kapcsolatban;





Vivi; Kaptunk egy levelet a Holy Chicks facebook oldalára, amiben a következő kérdés állt:

„Lenne-e kedvetek és időtök a Skunk Anansie előtt játszani?”





Én láttam meg először a levelet, és miután összeszedtem az arcom, ami leesett örömömben, hívtam a zenekart, hogy ez történt, és mennünk kell, nincs mese! És ez így is lett – meséli mosolyogva -, mindenki nagyon boldog volt ettől az elképesztő hírtől.

Persze, volt egy feszült várakozós része is, miután visszajeleztünk, hogy természetesen jó lesz és benne vagyunk, egy hónap múlva kaptuk meg a választ, hogy megfelelünk a bandának.





Vivi; A most megjelent nagylemezünkről fogunk játszani 40 percet, amiről igen, inkább a keményebb hangzású dalainkat vesszük majd elő.





Vivi; Megmondom az őszintét, eddig nem nagyon ismertem a bandát / tudom, béna vagyok – kuncog -/, de most ezerrel a zenéjükön pörgök és k*rvajók!





Vivi; Elkezdjük írni a két nagylemezt, úgyhogy most alkotás lesz ezerrel, ami mellett nyaralunk mi is egy picit.

Dunaújváros Egyetemi napokon játszunk ezután, szeptember 6-án, a többi még szervezés alatt.









Ezek után te kihagynád életed buliját?









A Concerto Music bemutatja: Skunk Anansie 25Live@25

2019. július 31., szerda 18 óra

Budapest, Barba Negra Track

Belépő: elővételben 7900 Ft, a koncert napján 8900 Ft

Ticketportal hálózatában, valamint postai utánvéttel a CD Pince és Headbanger üzletekben és a Barba Negra Track pénztárban. Jegyek kaphatók a www.rock1.hu és a www.tixa.hu weboldalakon, ahálózatában, valamint www.concerto.hu oldalon, továbbá aüzletekben és a





