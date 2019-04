Már 250 zenekar jelentkezett a Fekete Zaj Fesztiválra – itt vannak az első kiválasztottak!

A most bejelentett 10 bandával már 24-re bővült a 2019-es, idén 10 éves Fekete Zaj fellépőinek sora: az idén már négy napos, és egy új színpaddal is bővülő fesztiválon ott lesz többek között a, a, a, azés ais. Az összes fellépő neve megtalálható a www.feketezaj.hu oldalon, ahol a fesztivál hírlevelére is feliratkozhatunk, és így elsőként értesülhetünk majd a szállásjegyek hamarosan elinduló értékesítéséről is. A fesztivál bérletek már kaphatóak, március 31-ig kedvezményes áron.