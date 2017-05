Lacuna Coil, Infected Rain - dupla élvezet a hajón

Az olasz Lacuna Coil és a moldovai Infected Rain valami hihetetlenül nagyot zúzott a hajón, amit pedig a teltházas tömeg dolgozott meg rendesen. Sok év után végre ismét Budapesten tették szebbé több száz ember estéjét.

A tömeg nagyságára való utalás kicsit sem volt túlzás, ugyanis már a megérkezésünkkor sikerült elcsípni ezt a mondatot, ’Ha az előzenekar alatt ennyire mozog a hajó az emberektől, akkor mi lesz a Lacuna koncerten?’ – és ez már megadta a kezdő pozitív lökést az estének. A látvány tényleg hihetetlen volt, már az Infected Rain alatt is rengeteg ember, örömteli zúzós hangulatban úszva. Nagy nehezen sikerült előre furakodni, ahol már Lena (a frontleány) aktív és elbűvölően kemény színpadi jelenléte kábította az embereket.





Sokaknak komoly fejtörést okozott a hölgy szépsége, ami miatt nehezen tudták a szürkeállományukban elhelyezni a tényt, hogy ettől még igenis lezúzhatja bárki arcát a leány és ne legyen már meglepő, hogy a szép nők is, vagy úgy egyáltalán a nők képesek erre!

Ha lemaradtak a koncertről, eme videón keresztül is gyönyörködhetnek Lena szépségében és tehetségében!





Mindig jó érzés olyan koncerten részt venni, ahol az előadók ezer százalékosan érzik a zenéjüket és ezt teljes mértékben át is tudják adni. Ezek után, aki ott volt és látta/hallotta, az sosem felejti el, és ha esetleg az első sorokban érte volna a zúzás, akkor még pár kék-zöld folttal is gazdagabb lehetett a koncert végére: ugyanis Lena Schissorhands nem ollózásra, hanem egy vad pogóra bátorította a társaságot. Ezt a végén a Duna örvényei is megirigyelték, szó szerint.

Fotó: Szuszu



A csaj énekelt, hörgött, mászott, ugrált, tombolt és egyszerűen fantasztikus volt. A banda többi tagja pedig aktívan zúzott az énekes csodával. Ez a fellépés is azt bizonyította, hogy nem kell ismerned egy számot sem, hogy hihetetlenül jól érezd magad, és hogy azonosulj az egésszel, no meg, hogy elkapjon a vágy, hogy bárcsak megnézhesd újra!

Atomcsoda a csaj!

Az első felvonás vége hirtelen halálként ért mindenkit, ugyanis fél 9-kor kegyetlenül abbahagyták a koncertet és nem is jöttek vissza a vastapsra sem. Így a pultnál kerestünk némi vígaszt, aminek következtében meglehetősen hamar eltelt az a fél óra és már kapkodtuk is a lábainkat, hogy némiképp elől helyezkedhessünk el, hogy még jobban láthassuk a produkciót!





Ez sem volt egy egyszerű művelet, viszont, miután sikerült és végignéztünk a mögöttünk hömpölygő tömegen, konstatáltuk, hogy koncert közben sem a pulthoz, sem pedig a mellékhelyiségre nem fogunk eljutni. A emberek szó szerint az élükre hajtva álltak egymás mellett. A se ki, se be helyzet felmérése után aktívan elkezdtük szuggerálni a színpadot, hogy itt vagyunk, kezdhetitek!





Fotó: Szuszu

Szerencsére nem kellett sokat várni és minden mélyen tisztelt tag fellibbent a színpadra. Érdekes belegondolni, hogy Cristina Scabbia szexi kis bakfisból milyen határozott és kemény frontasszonnyá nőtte ki magát.





Természetesen a fantasztikusan gyönyörű hangja mit sem változott, ahogy a szenvedélyes színpadi játéka sem. Andrea Ferro is kitett magáért, mint ahogy a banda összes többi tagja is, köztük a kiemelten eszméletlenül tehetséges és profi gitáros, aki többször is olyan szólókkal kápráztatta el a tömeget, amit alig hittünk el.





Fotó: Szuszu

Gondoljanak bele. Mi ezt élőben hallhattuk!

Ezt biztosan ismerik Önök is!





Szuszu

















Alapvetően a Delirium névre hallgató albumukat turnéztatta a Lacuna, de szerencsére pár régi gyöngyszemmel is megörvendeztették a nagyérdeműt:Az album elmegyógyos koncepcióját értem, ettől még nem feltétlenül menőbb az összefirkált lepedőruha, a vadabb korábbi verzióktól, de persze ez már csak a külsőség, egy kis Slipknot-os hatással vegyítve, ami mit sem von le a zseniális számok minőségéből!Az Enjoy the silence feldolgozásuk során próbálták bevonni a tömeget is a refrén éneklésébe, ami annyira erőteljesre sikeredett, hogy Cristina hátra is lépett kettőt a pozitív meglepetéstől!Minden tökéletes volt, kaptunk nagyon kemény akkordokat, lelket tépő énekhangokat, sok mosolyt, kedvességet, és természetesen állatias zúzást. Nem tudom, hogy utoljára kik és mikor szedték szét ennyire az A38 belsejét, de köszönjük, hogy ezen az estén ezt megtehettük és hogy elhozták nekünk ezt a két zseniális bandát!Mind a két fellépő, és az énekesnőik külön is szeretnek posztolgatni a facebookra is és az intagramra is, ahol nem egy kép virít erről a koncertről! Nem beszélve a közös kattintásokról az elvetemült rajongókkal!Íme néhány link, ahol elérhetik a ritka kincsnek számító fotókat: