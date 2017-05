Lacuna Coil ismét Budapesten

Nyolcadik albumával egy sötét, elhagyatott, régi szanatórium képzeletbeli falai közé kalauzol el minket a Lacuna Coil . A milánói zenekar Delirium című lemezén egy szellemekkel és megkínzott lelkekkel teli, tönkretett életek sebeit magán viselő képzeletbeli világot mutat be.

Sok év után tér vissza ismét Budapestre az egyik legnépszerűbb gothic metal zenekar, a Lacuna Coil. Az 1994-ben alakított milánói együttes május 7-én fő fellépőként játszik majd A38 Hajón, többek között a friss, Delirium című lemezét is bemutatva. Az estét a Moldovából érkező Infected Rain koncertje nyitja.

Ha valami, hát ez hátborzogató. Jó értelemben, persze...





A lemez készítésében ezúttal is jelentős részt vállalt magára az alapító basszusgitáros,, így a producernek is ő tekinthető, sőt:fotóit felhasználva ő alakította ki a borító grafikáit is. A zenekar tagsága némileg átalakult, de változatlanulésénekesek határozzák meg a zenei profilt: a dobok mögött a 2014-ben csatlakozott, amerikaiül, gitáron pedigjátszik. Az új dalok keverését ismétvégezte – a felvételek a milánói BRX stúdióban készültek.A koncert előzenekara Moldovából érkezik: az öttagústílusa a Korn, a Soulfly, a Deftones és a Kittie zenéjéből keveredik ki, azoknál komorabb, súlyosabb és lendületesebb elegyet létrehozva. A 2008-ban alakult csapat zenéje a női frontember hörgéseiből, súlyos riffekből és hangmintákból tevődik össze. Pályafutásuk első éveiben számos moldovai, romániai és ukrajnai koncertet adtak, a demók után kiadták első EP-jüket és videóklipjüket, majd 2015-ben érkezett azcímű első nagylemez. Legfrissebb videójuk a tavaly év végén megjelent, mely az idén megjelent,című új lemez érkezését készíti elő.