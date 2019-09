Hihetetlen, mégis igaz: a Periszkóp Rádióval közös podcastünk, a Digital Strand második adásához érkeztünk. A mai műsorban kicsit más vizekre evezünk, illetve ugyanazon alkotóknak másik arcát mutatjuk be. Ambient, kicsit zaj, némi világzene és drum’n’bass kapja ezúttal a főszerepet. Alább a trekklista, most is érdemes lesz ellátogatni a zenészek oldalaira, higgyétek el, jók!