Megismételhetetlen, kihagyhatatlan buli van készülőben a holnapi estén a Dürer Kertben!

A többfelvonásos Desszert Feszt második etapja lesz látható és hallható ezen az estén három bandával, akik közül a30 éves pályafutása során most először (és valószínűleg utoljára is) lép fel hazánkban!Egészen kellemes zenei egyveleget kapunk a desert rock/ambient/instrumental /alternatív rock /stoner /garázs rock stílusok művelőitől.Két magyar banda nyitja az estét 20:00-tól a Luauna, 20:50-től a No Eves, aztán 21:40- től az abszolút elszállós amerikaiYawning Man.November végéig tart az eseménysorozat, lehetőség szerint érdemes az összeset elcsípni!Jegyek kaphatók a Waveben és a CDPinceben!esemény:Yawning Man: https://www.facebook.com/yawningmanofficial/ No Eves: https://www.facebook.com/noevesofficial/ Luauna: https://www.facebook.com/luaunaband/