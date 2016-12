Visszaszökni a valóságba - Fat Fingers koncertajánló

De ki az a Freddy? És miért kell futnia?





"I went down to Salem baby, wait of the world bitin' on my heels..."

Egyszerre laza és pörgős? Funk és blues (és rock)? Szekszi és tökös? Két dobos? Sok a leadben a kérdőjeles mondat? Sebaj, hiszen jövő hét csütörtökön hazánkban lép föl a bécsi underground nemzetközi sztárja, a. Kattintson, és legyen tánc! Fat Fingers 2014-ben alakult Bécsben, a karizmatikus amerikai gitáros- énekes-dalszerző,szólócuccként. Wess Bécsben tanult, és mint egy igazi diák, rengeteget lógott a város alter és blues kocsmáiban, hamar megismerkedve a bécsi nemzetközi művész undergrounddal. Látta, hogy a manapság oly’ menő, modern blues rockra, olyanra, amit például a méltán népszerű amerikaiis tol, elég nagy a kereslet, így szólóműsorát zenekarrá bővítette. Először csak egy dobost vett be, és így különböző neveken léptek fel Bécs és Ausztria különböző kis klubjaiban. A siker nem maradt el, a bulik rendre teltházasak voltak, így Wess komolyra fordította a zenekar szekerét. Egy profi stúdióban próbáltak minden héten, folyamatos demózás mellett, így végül a megfelelő basszerost,is megtalálták – a hangmérnök személyében, akinek annyira bejött a blúz, hogy mindenáron be akart szállni. A teljességhez még kellett Wess egy régi haverja, a szintén amerikai, aki különféle egzotikus ütős hangszerekkel és beatboxozással színesíti a dalokat. Jelenleg a portugál származású rock dobos,adja a beatet, ezzel a felállással készült 2014-ben a csapat debütlemeze, a, a háromszoros Grammy-jelölt Georg Luksch producer irányításával.(„Zoey-féle blues”) személyes hangvételű, mégis nagyközönséghez szóló blues-rock album. A címadó dal Wess spirituális élményéből származik. Amikor 2009-ban elvesztette rákkal küzdő édesanyját, úgy érezte, élete céltalan. Azonban, mit tesz isten, éppen rettenetesen szétütve feküdt az Egyesült Államok béli Schwagstock hippi fesztiválon Salem város Camp Zoey nevezetű részén, amikor hirtelen megvilágosodott:És kész is volt a koncepció.Az elidegenedett, digitális világ és a spiritualitás, a primer emberi érzések, érintkezések ellentétéről szólnak döntően a dalok is. A hangzás is tökéletesen alátámasztja ezt a koncepciót: sima, nagyon tiszta, zengő, természetes, és mégsem erőltetetten vintage. Olyasmit érdemes elképzelni, mintha egy egészen jól betépett Calexico jammelne klasszikus, sztorizós blues témákat egy hasonlóan lelazult brit indie rock csapattal.A csapat debütlemezét megvehetjük az iTunesról , mi több, meg is csekkolhatjuk őket egy hét múlva csütörtökön (április hetedikén) a budapesti Dürer Kert kistermében!Hazai részről a tökös rakendrolt a bluessal és a grunge-dzsal keverő Amberjack tolja fel majd az adrenalin szintet! A csapat szülinapi műsorral, új dallal és vendégekkel „támad” – a kőbányai zenesulis arcok feltehetően valami különlegessel készülnek… Az estet pedig a fiatal, de szemtelenül profi százhalombattai Somebody Call 911 nyitja - lüktető, szenvedélyes indie rockjuk pörgeti majd fel a népet.FB event: https://www.facebook.com/events/228948374121481/ Online féláras jegyvásárlás: http://tixa.hu/fatfingers_amberjack_somebodycall911_durerkert