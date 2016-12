Jónás Vera Experiment: Send Your Love klippremier

Új klippel jelentkezik a Jónás Vera Experimen t, a februári álmos téli napokat egy kis nyári, balatoni előszéllel feldobva. A Send Your Love a Balaton Method című, közösségi támogatásból finanszírozott egész estés zenészmoziban szerepelt, ahol Vera többek között Sena, a Quimby, a Middlemist Red, az Elefánt és a Bin-Jip társaságában mutatta meg dalát a nagyközönségnek. A film ismert és kihagyott jeleneteiből készült most el a teljes klip.





Balaton Method és így a Send Your Love videójának is különlegessége, hogy a kép és a hang valós időben, vágás nélkül kerültek felvételre. S bár a klip pár kockája már ismerős lehet a moziból, így egészében még biztosan nem láttuk a Send Your Love történetét. Az i-re a pontot némi extra utómunka tette fel.





A mozikban a film egyébként még mindig műsoron van, a benne látható részletek közül eddig a Punnany Massif, Akkezdetphiai és a Bajdázó jelentette meg a sajátját önálló klipként is, most pedig negyedikként érkezik a Jónás Vera Experiment dala. A zenekar friss lemeze egyébként idén tavasszal várható, Tiger, now címmel.









