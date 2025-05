CocoRosie koncert a Magyar Zene Házában – Visszatérés a varázslatba

Emlékszel még arra az érzésre, amikor először hallottad a CocoRosie-t? Az a furcsa, mégis ismerős hangzás, ami egyszerre volt gyermeki és sötét, álomszerű és valóságos. Most újra átélheted ezt az élményt, mert a Cassady nővérek visszatérnek Budapestre.





A Cassady nővérek zenei világa mindig is a határok feszegetéséről szólt. A "We Are On Fire" videójukban például a tűz és a füst szimbólumai között mozognak, miközben a lassított felvételek és a szürreális képi világ egy álomszerű állapotba repítik a nézőt.









A "Heartache City" albumukon visszatérnek a gyökereikhez, a minimalista hangzásvilág és a nyers érzelmek dominálnak, miközben a dalokban a gyermekkori emlékek és a felnőttkori valóság közötti feszültség jelenik meg. Ezek az elemek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a koncertjük ne csupán zenei élmény legyen, hanem egy mély, belső utazás is.

Az új albumon (Little Death Wishes) a Cassady nővérek tovább mélyítik ezt az önfeltáró, határfeszegető világot. A dalokban a csend és a zaj, a törékenység és az erő játéka új formát ölt, miközben az elektronikus és akusztikus elemek finoman szövik át egymást.









A szövegek ezúttal is személyesek, mégis univerzálisan érthetők – mintha minden dal egy belső tájképet rajzolna meg, ahol a múlt árnyai és a jövő kérdései találkoznak. Ez az album nemcsak folytatása eddigi munkásságuknak, hanem egy újabb réteg is, amit régi és új hallgatók egyaránt mélyen átélhetnek.





Időpont:

június 20., 19:30

Helyszín: Magyar Zene Háza, Budapest

Jegyek: CocoRosie (USA)

A koncert a "Little Death Wishes" turné része, amely során a duó újra megosztja velünk különleges zenei világát. Ez az este nem csupán egy koncert lesz, hanem egy utazás a múltba, a jelenbe és a jövőbe – egy emlékeztető arra, hogy a zene képes összekötni minket saját emlékeinkkel és érzéseinkkel.

Ha szeretnél további információkat a turné többi állomásáról vagy a legújabb albumról, látogass el a CocoRosie hivatalos oldalára.





- Aelie (EveCarrot)