Jók a’ iGAZságok: Az arany ember

A nemrég Franciaországból hazatért Funtek Frigyes rendezésében mutatta be február 8-án „Az arany árát” a budapesti József Attila Színház, ami rendhagyó módon ezúttal – a filmmel azonosan – „Eldorádó” cím alatt került rá a repertoárra.





Dél-Amerika mesébe illő északi félteke helyett most is be kell érnünk a magyarországi Budapest sírva vigadó – keletiesen kimért – mediterrániumával, ám ez közel sem olyan nehéz, mint ahogyan az első pillantásra tűnhet. Bereményi Géza – a szerző, Funtek Frigyes – a rendező, valamint Csankó Zoltán – a főszereplő – közreműködésével megkapjuk azt a „citrom a magyar narancs” ízű limonádét, melyet kortyolgatva csakhamar rájövünk, hogy valójában nagyon is ütős koktélt szürcsölgetünk: „Steksz on dö Bics”, avagy mohó markok a marketen, és persze az Aranybul(l)a eljövetele…





„Akinek aranya van, mindene van.” Ez a darab jelmondata. Ha az ifjúság is annak tekintendő, akkor Monori valóban igazi multimilliárdos: nem elég, hogy szavait és parancsait leső ifjú szárnysegédek nyüzsögnek körülötte, de még egyetlen lánya is hazatér Bécsből egy igencsak hosszú, rejtélyes kimaradás után. Ráadásul egy tökéletesen angyali, újszülött – fiú (!) – unokával.





„Én vagyok a mindened” – mondja neki aztán. Az Atya – Nagyatya – Szentsándorbogár nevében, amit többen is szeretnének agyoncsapni, mint az éji bogarat, mely aztán nagyot koppan, és elhallgat. No, de ne szaladjunk ennyire előre…