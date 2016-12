Esti Kornél extra kontent, és koncert ma este!

Mint, ahogy az új album címe is jelzi, mikor máskor lenne a bemutató koncertje az A38-on, mint szombat este. Azaz ma.Gyorsan kukkantsunk/hallgassunk bele az új szerzeményekbe, hogy felkészülten mehessünk erre az eseményre. Dalonkénti mini-elemzés!A megszokott keserédes igazmondás illik az új album számaira is. Nyilván a jelenlegi aktualitásoknak megfelelően.10 remeken keresztül küzdhetjük végig magunkat a lelkünk különböző nehézségeket okozó bugyrain. Hol Egyedül, hol egy egész országnyi sötétben rettegő, rideg hangulatot festő embertömeggel, mert Valami készül.– erős indítás, jó hangszerelés, nem kérdés, hogy végighallgatjuk ezt a számot!Ha ettől nem ráz már így is a hideg, akkor semmitől, főleg, ha rendelkezünk némi IQ-val, akkor a félelmetes igazság rendesen arcba köp.számhoz érve érezhetjük azt, legalábbis én, hogy jó lenne ezt úgy angolul hallgatni, hogy nem tudok angolul. Jó alapok, kellemes dallama van az éneknek is, és pont ezért lenne jó néha az ilyen jellegű dalokat úgymond kicsit tudatlanul, csak érzésből hallgatni.Az, viszont nagyon jól példázza, hogy ilyennek kell lennie egy címadó dalnak!Kedvesen, lágyan zúzza össze a lelked, vagy meséli el az ő lelkének összezúzását. Nem akarok elemezni ezen a számon semmi többet, ezt végig kell hallgatni! Többször. Utána mindenki remélhetőleg érteni fogja.A balladai mámorból rögtön kiránt minket ez az abszolút szerelemellenes rock’n’roll.Segítség! Szerelem után újra szakítunk pofátlanul kiábrándult módon.Tökéletes kapcsolatleíró eposz a, sok fájdalommal fűszerezve, hiszen, ha még érzünk valamit, sokkal rosszabb a kétely, düh, bízni-akarás-de-minek érzete.Kiábrándult, lüktető szerelem ez.-nál értünk el arra a pontra, ami beteljesíti az egész albumot. Az Esti Kornél mindig is nagy érzékkel nyúlt olyan hangulatok mesteri megfestéséhez, mint a szakítás, depresszív kiábrándultság mindenből és mindenkiből, vagy az ex-utálós, érzelemkivágós pillanatok.Ez a szám a Boldogság te kurva tökéletes, csúcsravitt párja. Egymás után végighallgatva ezt a két csodát, igazi tombolós lezárást érezhetünk a lelkünkben. Minden szava kincs, és igaz!Iskolai tananyagnak is beiktatnám, a lázongó ifjúság körein belüli terjesztésre. Hátha átértelmezne pár feleslegesen hullajtott, sós könnycseppet.Még egy levezető, záró számot kapunk önmagunk megkérdőjelezéséhez, és vége is az útnak. Megérte.Szombaton élőben tehetjük a magunkévá az érzést, albumot, egyéb relikviákat. FB esemény itt. További infók pedig itt.